У попередні роки кілька футболістів бойкотували кампанію або відмовлялися брати участь.

Французькі футбольні ліги вирішили припинити проведення акцій із використанням райдужних елементів на ігровій формі команд.

За інформацією Lequipe, Професійна футбольна ліга Франції вже повідомила партнерів про відмову від подібних ініціатив, які раніше проводилися під час матчів чемпіонату.

Причиною такого рішення стали суперечки, що виникали навколо акції в попередні роки. Деякі футболісти відмовлялися підтримувати кампанію, закривали райдужні символи на формі або навіть бойкотували матчі.

Серед гравців, які раніше не брали участі в акції, були Неманя Матіч, Мостафа Мохамед, Ідрісса Гуйє, Абду Діалло та Мохамед Камара.

