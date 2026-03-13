Лідер Динамо прокоментував перемогу над Оболонню та своє місце серед найкращих бомбардирів УПЛ.

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко поділився емоціями після перемоги над Оболонню (2:1) у матчі УПЛ, у якому він реалізував пенальті.

Футболіст також прокоментував свій вихід на третє місце у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України.

"Якщо чесно, я про це не думаю. Звичайно, класно забивати голи, але більш приємно те, що вийшов у складі, зіграв свій час, забив м’яч, команда перемогла. Усе класно, у нас хороший настрій, готуємось до наступної гри", — сказав Ярмоленко.

Також він зізнався, що завжди радий можливості виходити на поле у стартовому складі.

"Завжди хочеться грати. Кожен футболіст хоче грати, але в нас є обойма, і вирішувати головному тренеру, хто буде грати", — зазначив лідер киян.

Коментуючи перебіг гри, Ярмоленко підкреслив, що команда була готова до складного матчу проти організованого суперника.

"Звичайно, були готові. Ми їх розбирали, знали, як вони грають. Хороша команда, грає компактно, добре захищаються. Тому, звичайно, важко зламувати таку оборону. Тим паче, що рахунок був 0:0, пропустили одну атаку – і вже рахунок 0:1 не на нашу користь. Задача трошки ускладнювалася, але була хороша реакція з нашої сторони. Продовжували натиск на ворота. Добре, що до перерви забили ці два м'ячі, і в другому таймі вже більше грали за рахунком", — пояснив він.

Футболіст також зізнався, що пропущений м’яч викликав емоції у команді.

"Звичайно, емоції були не найкращі. Протягом 20 хвилин у них жодної атаки не було, вони навіть центр поля не переходили. Думали лише про захист, одна атака – і ми пропускаємо м'яч. Звичайно, не найкращі емоції, але розуміли, що треба продовжувати, тому що свої моменти ми створювали. Розуміли, що треба більш холоднокровно розпорядитися м'ячем у завершальній зоні, й усе буде нормально", — сказав Ярмоленко.

На завершення він зазначив, що найголовнішим підсумком матчу стала перемога команди.

"Напевно, тому що команда суперника добре грала й не давала нам цього зробити. Звичайно, ми це хотіли, але розуміли, що треба забивати ще, щоб не повторювати попередній досвід, коли на останніх хвилинах вони зрівняли. Але є, що є, і найголовніше – це перемога", — підсумував футболіст.

Раніше стало відомо, що Динамо проведе спаринг із Лівим Берегом.