Перед стартом матчу 20-го туру УПЛ проти луганської Зорі ковалівський клуб презентував новий колектив для ветеранів з ампутаціями.

Перед початком поєдинку 20-го туру Української Прем’єр-ліги між ковалівським Колосом та луганською Зорею відбулася надзвичайно важлива і зворушлива подія. Керівництво ковалівців феєрично заявило про створення власної команди з амп-футболу, яка отримала назву Колос-Буревій.

Амп-футбол — це спеціально адаптований вид спорту. У ньому польові гравці мають ампутації нижніх кінцівок і пересуваються по полю на милицях, а голкіпери — ампутацію верхньої кінцівки. Останнім часом цей напрямок стрімко розвивається в нашій країні як потужний засіб фізичної та психологічної реабілітації. Переможцем першого в історії чемпіонату України з амп-футболу стала львівська команда Покрова АМП.

Генеральний директор Колоса Євгеній Євсєєв розповів, що створення такої команди було цілком закономірним кроком для клубу.

"Створення команди з амп-футболу було для нашого президента питанням часу. Він побудував інклюзивне містечко на Київщині саме для людей, які втратили кінцівки під час війни, а Українська асоціація футболу почала все більше приділяти цьому напрямку уваги. Взимку цього року, завдяки співпраці президента нашого клубу Андрія Анатолійовича та губернатора Київської області Миколи Калашнікова, було прийнято рішення про введення команди в структуру", — розповів Євсєєв.

За словами гендиректора, Колос-Буревій уже встиг випробувати свої сили в національному Кубку: в 1/8 фіналу вони обіграли команду із Запоріжжя, а у чвертьфіналі поступилися саме чинному чемпіону — львівській Покрові.

Основою нової команди стали українські воїни. Капітан Колос-Буревій Олександр Мальчевський поділився своєю особистою історією приходу в амп-футбол:

"Після отримання тяжкого поранення в мене навіть не було розуміння, що існує такий вид спорту. Інформації про нього було зовсім нуль. Одного разу, знаходячись на лікуванні, я побачив оголошення про адаптивний футбол і реабілітацію через спорт. Набрав тренера, завітав на перше тренування на базі УАФ — і з першого дня поїхало", — заявив ветеран.

Олександр підкреслює силу духу своїх товаришів по команді: "До складу входять як чоловіки, так і дівчата. Відсотків на 85-90 — це саме військовослужбовці, які втратили кінцівки під час повномасштабного вторгнення. Це люди, які не віддалися на течію, а доклали максимум зусиль, щоб повернутися назад у спорт і в суспільство", — резюмував Мальчевський.