Досвідчений півзахисник з'явився на полі наприкінці матчу проти Зорі.

Матч 20-го туру Української Прем'єр-ліги між ковалівським Колосом та луганською Зорею (1:1) відзначився знаковою подією для всього українського футболу — офіційним поверненням на поле легендарного Тараса Степаненка.

Досвідчений опорний півзахисник вперше одягнув футболку ковалівського клубу в офіційному поєдинку. Степаненко з'явився на газоні на 82-й хвилині, замінивши Олександра Демченка. На той момент Колос вів у рахунку 1:0, і вихід такого статусного гравця мав би допомогти команді надійно зацементувати центр поля та спокійно довести гру до перемоги.

На жаль для господарів та їхніх вболівальників, зберегти переможний результат не судилося. На останніх хвилинах матчу сталася прикра помилка: голкіпер Колоса Іван Пахолюк невдало зіграв в епізоді, чим миттєво скористався гравець Зорі Анджужич. Він головою підкараулив хибу воротаря та відправив м'яч у сітку, врятувавши для луганців нічию.

Нагадаємо, Тарас приєднався до Колоса наприкінці зимового трансферного вікна з турецького Еюпспора. Ця гра стала для Степаненка 371-ю в Українській Прем'єр-лізі.