Україна

Хавбек харків'ян оцінив перемогу над СК Полтава.

Півзахисник харківського Металіста 1925 Кауан Баптістелла прокоментував перемогу своєї команди в матчі УПЛ проти СК Полтава (2:0), в якому він відзначився голом.

"Насамперед дякую Богу за цей матч і за цей гол. Я дуже щасливий і вдячний за цей момент, який зараз проживаю. Це мій перший гол як професіонала, і я хочу більшого.

Я був дуже щасливий уже від того, що вийшов у стартовому складі. І кожного разу, коли отримую такий шанс, відчуваю радість. Для мене це найважливіше. Цей момент залишиться зі мною на все життя, тому що це мій перший гол як професіонала і за цей клуб. Це дуже особливий день. Думаю, мій батько бачив цей гол з трибун, і для мене це дуже важливо. Я справді щасливий.

М’яч собі забрав? Ні, поки що ні, але дуже хочу забрати його на пам’ять", — наводить слова Бапстістелли прес-служба клубу.

