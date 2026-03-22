Форвард ЛНЗ прокоментував перемогу над Рухом.

Напередодні черкаський ЛНЗ обіграв львівській Рух у гостьовому матчі двадцять першого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри нападник "бузкових" Данило Кравчук прокоментував виступ власної команди.

"Забив перший гол із 2022 року, тому емоції тільки позитивні. Три очки були настільки важливі, наскільки це взагалі можливо собі уявити. Десь гра не клеїлась, але три очки є три очки.

Після розминки змінив бутси — взяв на пів розміру більші, тому й дотягнувся до м’яча. Знав, що на дальній стійці буде Горін — а це 90%, що він виграє м’яч, тож залишалось лише дотягнутись.

У перерві були такі крики в роздягальні, що я одразу втік на поле розминатися. Не знаю, що саме говорив тренер — але за децибелами все було зрозуміло", — заявив український виконавець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ навідається до криворізького Кривбасу.