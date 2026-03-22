Захисник Руху прокоментував поразку від ЛНЗ.

Напередодні львівський Рух поступився черкаському ЛНЗ у домашньому матчі двадцять першого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Віталій Роман прокоментував виступ власної команди.

"Я вже одужав, провів тижневий цикл з командою. Почуваюсь добре. Щодо голу, то я отримав передачу від Самба Діалло, а Остап Притула тим часом відвів за собою гравця, тож удалось забігти у вільну зону і відправити м’яч поміж ніг гравцю ЛНЗ у дальній кут.

Вважаю, що в епізоді з пропущеним першим голом я не встиг дограти, тож Пасіч втік від мене і забив. А в моменті із другим голом не вдалось накрити подачу від Романа Дідика, далі суперник зробив скидку і Кравчук відзначився забитим м’ячем.

Будемо аналізувати, чому пропустили ці голи та не змогли здобути позитивний результат. Нам потрібно набирати очки і, думаю, ми продемонстрували сьогодні хорошу гру. Але недопрацювали в деяких моментах, тому зазнали прикрої поразки", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє знову на Арені Львів, але в якості гостей донецького Шахтаря.