Захисник Руху прокоментував поразку від ЛНЗ.

Напередодні львівський Рух поступився черкаському ЛНЗ у домашньому матчі двадцять першого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Андрій Кітела прокоментував виступ власної команди.

"Розчарований, адже думаю, що команда не заслужила на цю поразку, і гра мала завершитись щонайменше внічию.

Не можу до когось навіть висловити претензії, адже всі хлопці видались на повну в матчі проти дуже серйозного суперника. Ми ні в чому не поступались ЛНЗ, але це футбол, тому такі поразки, на жаль, також трапляються.

Щодо колишніх гравців Руху, які зараз виступають за ЛНЗ, то ми можемо спілкуватись поза полем, дружити, але на полі ми суперники. Просто ці хлопці тепер грають за ЛНЗ, а ми — за Рух. Це цілком нормально. Ми не звертали увагу на те, хто нам протистояв та хто тренував нашого суперника.

Нам непросто, адже після зимової перерви Рух ще не набирав очок. Певною мірою цей результат тисне на всіх нас. Особливо прикро, що були матчі, у яких команда заслуговувала на більше. Я говорю не лише про цю гру з ЛНЗ, а й про поєдинки з Динамо, Оболонню та Епіцентром.

Зараз в команди буде кілька вихідних, а після цього ми зберемось та обдумаємо що робити далі та як готуватись до наступних матчів, тренерський штаб допоможе нам у цьому. Сподіваюсь, що надалі ми потішимо вболівальників хорошими результатами", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє знову на Арені Львів, але в якості гостей донецького Шахтаря.