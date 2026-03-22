Керманич ЛНЗ прокоментував перемогу над Рухом.

Напередодні черкаський ЛНЗ обіграв львівській Рух у гостьовому матчі двадцять першого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Перемога в футболі найважливіша. Результат залишається, а гра забудеться. Перший тайм був найгіршим у нашому виконанні за весь чемпіонат. Не припустимо так виходити на гру, як це зробили деякі футболісти.

Не дивлячись на перемогу, будемо робити висновки. Будемо робити все, щоб більше таких таймів не повторювалося.

Думаю, у Авуду є ушкодження. Футболісти розминаються, готуються до матчу. Потім стоять 15 хвилин у підтрибунному приміщенні і зразу виходять в гру. І ця пауза — це травма Авуду. Гравці травмуються, команди втрачають футболістів. Вважаю, що проблема в організації зустрічі.

Його поміняв Єгор Твердохліб на тій самій позиції. Після перерви змінили схему з 5-3-2 на більш атакувальну 4-3-3. Гра цього вимагала. У другому таймі всі рішення були важливі, щоб досягти позитивного результату. Заміни зіграли ключову роль.

Для мене це був як будь-який матч чемпіонату. За будь-якого суперника дають три очки, коли ти перемагаєш. Це рядовий матч, не супер принциповий.

Перемога — це добре, але перший тайм — це катастрофа. У перерві потрібно було говорити не про тактику, а про настрій окремих футболістів.

Рух — молода й енергійна команда, хоч і не завжди стабільна. Недооцінювати суперника не можна. Якщо ми хочемо боротись за високі місця, не маємо права так починати матчі.

Щодо заміни Танковського — у перерві можна було міняти десять чоловік. Потрібно було змінювати гру: перебудували схему, зробили заміни, фактично освіжили склад.

Пропущений гол — наслідок недостатньої концентрації. Із першої хвилини потрібно грати на максимумі. Якщо думаєш, що можна "увійти в гру" після двадцятої хвилини, потім перебудуватись дуже складно.

Я не раз говорив про важливість універсальних футболістів. У нас такі є: Пасіч вийшов на поле і забив. Він може діяти на різних позиціях, і це плюс для команди", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ навідається до криворізького Кривбасу.