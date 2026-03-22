Італія

Керманич Ювентуса прокоментував нічию проти Сассуоло.

Туринський Ювентус напередодні зіграв унічию проти Сассуоло в домашньому матчі тридцятого туру італійської Серії A.

Після завершення гри головний тренер "зебр" Лучано Спаллетті прокоментував епізод із нереалізованим пенальті наприкінці матчу.

"Пенальті Локателлі? Я із задоволенням все вам поясню, але давайте спробуємо спокійно ще раз уявити цей епізод. Сьогодні Мануель його не реалізував, хоча люди дивувались, що він забрав це право в Їлдиза чи Девіда.

Їлдиз тримав м'яч у руках, бо він до нього відскочив, і, зрозуміло, що теж хотів реалізувати цей удар.

Я розмовляв із Локателлі, який також підійшов до позначки, і він сказав мені, що заб’є. Я сказав йому, що якщо він хоче це зробити, то має на це право, бо саме він виконує пенальті в нашій команди.

Тож я відправив його пробивати, сказавши йому, що якщо він хоче, він може це робити. Але наступного разу ми вже напевно проводитимемо референдум, щоб вирішити, хто має бити ці пенальті", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме генуезький Дженоа.