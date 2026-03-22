Завершилася 1487 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Третій армійський корпус ЗСУ заявив про зрив найбільшої спроби механізованого наступу військ рф на Лимансько-Борівському напрямку. Як зазначається, 19 березня окупанти на цьому напрямку здійснили найбільшу спробу прориву з початку бойових дій на цій ділянці.

Сили 1 танкової та 20 загальновійськової армій рф атакували позиції Третього корпусу одночасно на семи напрямках. У наступі було залучено понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки та понад 100 одиниць мототехніки — багі й квадроцикли.

🔸 У ніч проти 21 березня українські військові вдарили по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу в Росії.

🔸 Унаслідок російської атаки по енергооб’єктах місто Славутич залишилося без централізованого електропостачання.

🔸Уночі проти 21 березня над регіонами росії зафіксували сотні безпілотників. Міноборони Росії заявило про збиття 263 БпЛа за ніч.

Губернатор Саратовської області рф Роман Бусаргін повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури. У кількох будинках в Енгельсі частково вибило шибки, постраждалих немає. Тим часом Telegram-каналами поширювалася інформація про ймовірне пошкодження місцевого НПЗ із займанням.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Від початку доби кількість атак агресора становить 43.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Уланове, Рогізне, Рижівка, Будки, Зноб-Трубчевська, Соснівка, Безсалівка; Ясна Поляна на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, вісім з яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Стариця та Синельникове.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка.

На Лиманському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Слов’янському напрямку окупанти один раз намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке. Продовжується одна ворожа атака.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районі Злагоди та Красногірського. Завдавав авіаудару по Покровському.

На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак у бік позицій наших захисників у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки та Заливного. Дві штурмові дії ворога тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдавав авіаударів у районах Веселянки, Покровського, Оріхового.

На Придніпровському напрямку ворожі штурми не фіксувалися.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Детально вранці говорили з Премʼєр-міністром Свириденко та міністром енергетики Шмигалем по ситуації після російських ударів. На Чернігівщині були значні відключення, зараз частина регіону без електрики. Ремонтні роботи тривають. Був і повторний удар. Тим не менше необхідні сили для відновлення залучені. Дякую всім, хто працює заради людей та заради того, щоб було світло. Запоріжжя. Теж тривають ремонтні роботи після удару по енергетичному обʼєкту. Мають відновити постачання. Були удари на Сумщині, Дніпровщині, Донеччині, у Харківській області. Всюди, де це потрібно, діють підрозділи ДСНС України, аварійні та ремонтні бригади, комунальні служби

Слава Україні!