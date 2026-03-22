Керманич Руху прокоментував поразку від ЛНЗ.

Напередодні львівський Рух поступився черкаському ЛНЗ у домашньому матчі двадцять першого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — ЛНЗ 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"У цьому матчі ми точно повинні були брати очки. Вважаю, що це була виграшна для нас гра. Суперник забив два голи з двох моментів. Ми ж реалізували не всі свої нагоди, адже мали хороші моменти і в другому таймі. При цьому великої кількості моментів не було у жодної з команд. Та після того, як команда забиває гол, ми не маємо відпускати перемогу.

Основна причина такого результату — у ЛНЗ на заміну вийшли фізично добре готові хлопці, додали темпу своїй команді. Наші заміни не підсили гру: хтось після травм, хтось просто вирішив не добігати.

У нас є два тижні, щоб провести комплексну роботу. Попри кадрові проблеми, в нашій грі почали проявлятись деякі моменти, які ми хочемо бачити частіше від наших футболістів. Нам є над чим працювати під час паузи на матчі збірних.

Команда грала з великим бажанням виграти й тому довелося навіть стримувати ці емоції гравців, щоб вони не вилилися у червоні картки. Хлопці дуже хотіли здобути позитивний результат, в останніх двох матчах у них дуже хороше налаштування. Епізодично починає проявлятись та гра, яку хоче демонструвати команда, тож ми спробуємо її покращити.

Вважаю, що Самба Діалло повинен допомогти нашій команді. Це якісний гравець, який підходить під той футбол, який ми хочемо бачити. Клуб покладає на Діалло великі надії. Зараз триває період адаптації, але футбол це такий вид спорту, що якщо у футболіста є розуміння гри, то він знає, що від нього хоче побачити тренерський штаб та намагається проявити себе. Із кожним матчем він має грати ще краще.

Звісно, це основна причина, але загалом є комплекс причин, який призвів до цього. Хтось не дограв у конкретних епізодах, утім це ми будемо переглядати, коли аналізуватимемо цей матч.

Мені не подобається оцінювати когось з гравців конкретно, тому ми говоримо про такі речі з футболістом віч-на-віч. Обговорюємо гру та дії на полі. До замін ті футболісти, які вийшли в стартовому складі, добре себе проявляли. Більше питань до гравців, які вийшли на заміну.

Я б не хотів забігати наперед. Ми очікуємо на повернення Дениса Слюсара, Миколи Киричка, Юрія Копини. Можливо, не всі вони приєднається до загальної групи одразу, але зараз ці гравці проходять відновлення.

Ми зможемо якісно підготуватись до наступного матчу. Буде змога дати гравцям більші навантаження у цей період. Відпрацюємо деякі моменти, які не завжди виходить реалізувати у звичайному тижневому циклі", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє знову на Арені Львів, але в якості гостей донецького Шахтаря.