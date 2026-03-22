Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Евертоном.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Евертона (0:3).

"Що стосується того, про що ми говорили в команді, — не допускати пропущених голів, залишатися в грі, контролювати хід матчу — у нас не вийшло. Вечір видався справді складним, результат і сама гра виявилася зовсім не такою, як ми очікували або хотіли.

Ми увійшли в гру нервово, припускалися помилок, але потім нам вдалося взяти гру під контроль, ми були на половині поля суперника, створювали моменти, якими не скористалися – не вистачило точності. Але потім, наче з нізвідки, забив суперник. Це не вперше, коли таке трапляється, і якщо у вас складна серія ігор, це може вплинути на віру в себе, коли інша команда забиває першою. Саме це й сталося.

Пікфорд зробив сейв світового класу при рахунку 0:1, потім ми вийшли на другий тайм і контролювали гру, але припустилися помилки, і вони повели 2:0, що додало їм ще більше сил. Вся справа в ритмі та імпульсі, а в нас цього не було.

Думаю, команда докладає достатньо зусиль, не можу сказати, що їй не вистачає віри та рішучості. Розумію, що коли у тебе низка поразок і таких невдалих виступів, як у нас, на тебе можуть обрушитися подібні звинувачення, але я не думаю, що зараз це проблема", — наводить слова Росеньйора прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Евертон — Челсі.