Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк висловився після поразки від криворізького Кривбаса (1:2) в рамках 21-го туру УПЛ.

"Мені важко сприйняти цей результат. Як би там не було, у нас були всі шанси як мінімум зіграти внічию. Але знову індивідуальні помилки…

Я трохи на емоціях, важко це прийняти. Хлопцям — подяка: могли зрівняти, усе могло скластися інакше. Але, на жаль, сталося як сталося.

Себеріо — важливий гравець, але в нас є 27 футболістів. І ті, хто виходить, повинні показувати й доводити, на що здатні. Конкуренція — це добре. Не має бути так, що випадає один — і це одразу проблема.

Кирюханцев випав через отруєння, навіть не поїхав із нами. Климець півтора місяця був травмований, вийшов фактично з коліс — і зіграв на хорошому рівні. Помилявся, але помилялася вся команда.

Щодо Сидуна — ключові моменти були ще в першому таймі. Не розумію, як можна так легко пропускати. Ми намагалися освіжити гру замінами: хтось увійшов добре, хтось — ні. Вгадати всі рішення неможливо", — сказав Нагорняк.