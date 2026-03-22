Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться львівські Карпати та київська Оболонь.

Львівські Карпати та київська Оболонь зіграють на стадіоні Україна у Львові в двадцять першому турі української Прем'єр-ліги.

Франсіско Фернандес, після розгрому СК Полтава (4:0), використав із перших хвилин Вітора ліворуч в атаці.

Олександр Антоненко, на тлі поразки в столичному дербі від Динамо (1:2), залучив до стартового складу Марченка в рамці воріт, тоді як Приймак та Кулаковський гратимуть у центрі поля.

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Холод, Лях — Чачуа, Едсон, Бруніньйо — Алькайн, Фаал, Вітор.

Запасні: Мисак, Кліщук, Адамюк, Педрозу, Сич, Ерікі, Рубчинський, Шах, Квасниця, Стеніо, Карабін.



Оболонь: Марченко — Полегенько, Жовтенко, Ломницький, Семенов, Є. Шевченко — Волохатий, Приймак, Кулаковський — Нестеренко, Устименко.

Запасні: Федорівський, Сташків, Бичек, Т. Лях, Мединський, Прокопенко, Суханов, Теслюк, Тітов, Третьяков, Фещенко, Черненко.

Гра Карпати — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.