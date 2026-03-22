Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес висловився після поразки від Осасуни (0:1).

"У першому таймі суперник переважав нас і з м’ячем, і без нього. У другому ми виглядали краще, але цього не вистачило, щоб створити реальні моменти для атаки. Потрібно додавати.

Наші вінгери більше займалися обороною, через що просувати м’яч вперед було складно. Коли суперник сильніший, треба шукати рішення, щоб змінити хід гри і залишатися конкурентними в Ла Лізі.

Це не проблема виїзної гри — суперник просто був сильніший. Ми хотіли грати активніше з м’ячем, але не змогли створити достатньо моментів", — сказав Мічел.