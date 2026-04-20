Голкіпер Вереса поділився своїми емоціями після гри з Олександрією.

Воротар Вереса Валентин Горох прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Олександрії (3:0).

"Думаю, що все вдалося – рахунок на табло, три голи забито. В другому таймі Олександрія додала, але я скажу, що це ми дозволили так зробити. Нічого нового вони нам не представили – на що ми розраховували, те вони й робили. Так, трохи нас притиснули, але нічого страшного.

Я, скажемо так, не граю на нуль, мені якось все одно. Мені головне – щоб команда перемагала, щоб ми набирали очки та рухалися в турнірній таблиці тільки вверх.

Дебют в УПЛ на стадіоні Ніка? Це футболка, яку мені подарували, скажемо так. Я тут два роки був – тільки приємні спогади. Мені як колишньому гравцю Олександрії неприємно, звичайно, що команда зараз бореться за виживання. Я їм хочу побажати тільки, щоб вони вилізли з цього, щоб якось морально їм стало легше, якусь перемогу знайшли. Я їм бажаю тільки удачі", — наводить слова Гороха прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Верес.