Тренер Шахтаря оцінив суперника, календар і психологію команди після мінімальної перемоги в УПЛ.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу над Поліссям (1:0) у чемпіонаті України, відзначивши складність суперника та важливість психологічного фактору в таких матчах.

"У першу чергу хочу привітати свого візаві, пана Руслана Ротаня, із тією грою, яку вони сьогодні продемонстрували, і разом з тим за весь той футбол, який він будує, та загалом за Полісся як проєкт. До них завжди дуже важко готуватися, і це дійсно надзвичайно виснажливе протистояння, що вимагає неймовірної кількості зусиль", — зазначив Туран.

Тренер наголосив, що ключовим моментом стала психологія та характер команди: "Тому сьогодні замість тактичної складової хотів би наголосити насамперед на психології, оскільки пʼять матчів поспіль ми не могли перемогти цього суперника саме в чемпіонаті України чи бодай відзначитися забитим мʼячем, тож надзвичайно приємно зруйнувати цю негативну для нас історію".

Окремо Туран прокоментував щільний календар і стан команди: "Для нас зараз немає поняття на кшталт ігор у півфіналі з Крістал Пелес, ми сконцентровані лише на наступній зустрічі й продовжуємо рухатися від матчу до матчу. Зараз найважливіше не втратити концентрацію та фокус на тому, що справді має значення".

Також наставник Шахтаря торкнувся теми навантажень і логістики: "Після 16-годинних подорожей автобусом просто неможливо і нереально вимагати від футболістів їхнього максимального фізичного рівня. Я не використовую це як виправдання, але якщо хочемо вдосконалювати український футбол, повинні шукати реформи".

Говорячи про перебіг матчу, Туран визнав, що перший тайм був складним: "Мабуть, сьогодні я був найбільш спокійною людиною... Я повинен подякувати моєму помічнику Окану... найважливіше — просто спробувати зрозуміти своїх підопічних та дати їм підтримку".

Підсумовуючи, тренер підкреслив значення ментальності: "Ця гра полягає не тільки в тактичних напрацюваннях... а передусім це гра того, хто більше хоче сьогодні здобути перемогу", — сказав тренер.

