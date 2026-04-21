Тренер підкреслив характер і розвиток молодого півзахисника у вирішальних матчах.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа поділився думкою про виступи Арди Гюлера, відзначивши значний прогрес молодого футболіста.

"Минули три дуже напружені місяці. Ми вибудували відмінні взаємини. Коли я прийшов сюди, говорили, що Гюлер нездатний грати у важливих матчах, — а подивіться, які ігри на виліт він провів з Баварією і Сіті. Я завжди бачив у ньому той талант, бажання і самовіддачу, які має такий гравець, як він", — заявив Арбелоа.

Наставник також наголосив на здатності хавбека робити висновки зі своїх помилок і постійно прогресувати.

"Це його заслуга: він уміє вчитися на помилках, що зустрічалися на його шляху. Сезон, який зараз проводить Арда Гюлер, — це велика нагорода. Це футболіст, якому судилося не лише робити великі справи у майбутньому, але й уже зараз показувати високий рівень гри", — додав тренер.

