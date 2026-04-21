Нападник київського Динамо розповів про свої забиті м'ячі, неймовірну атмосферу в Чернівцях, бачення ситуації Буськом та бажання взяти реванш у фіналі турніру.

Герой півфінального матчу Кубка України між чернівецькою Буковиною та київським Динамо (0:3) Матвій Пономаренко, який відзначився дублем у ворота господарів, поділився емоціями від перемоги та виходу до фіналу.

Молодий форвард зізнався, що був приємно вражений аншлагом на стадіоні в Чернівцях. Шалена підтримка місцевої публіки, яка вболівала проти киян, не стала для команди проблемою. За словами гравця, в такій атмосфері завжди приємно грати, а завдання команди на полі залишається незмінним — здобувати результат за будь-яких обставин.

Найбільше обговорень після матчу викликав епізод із першим забитим м'ячем, коли атака Динамо продовжилася попри те, що захисник Буковини Андрій Бусько знепритомнів на газоні. Пономаренко озвучив свою версію подій на полі:

"Я підійшов до їхнього гравця, запитав, що з ним. Він відповів, що все добре. Я двічі просив гравця Буковини, який був із м'ячем, вибити його за межі поля, але він цього не зробив. Що мені залишалося робити, якщо наша команда вже побігла в контратаку? Я ж не буду просто стояти. Ми побігли і забили. Я вважаю, що це абсолютно чистий гол. Можливо, є вина рефері, який не зупинив гру, або самих гравців Буковини, але добре, що ми забили", Заявив Матвій.

Обидва м'ячі Пономаренка були забиті у схожому стилі — після швидких флангових прострілів Назара Волошина. Форвард скромно назвав їх робочими голами нападника, відзначивши, що саме такі комбінації команда регулярно відпрацьовує на тренуваннях.

Не оминув увагою нападник і гру чернівецького колективу. Він зазначив, що рівень опонентів його не здивував, адже кияни ретельно готувалися до матчу проти команди, яка має серйозні амбіції та потенціал для виступів в Українській Прем'єр-лізі.

Як зазначив Пономаренко, на цей півфінал кияни виходили зарядженими на всі сто відсотків, адже Кубок України — це не лише престижний трофей, а й надважливий шанс гарантувати собі участь у єврокубках на наступний сезон.

Щодо фінального поєдинку, форвард Динамо має чіткі вподобання. Із двох можливих опонентів — ФК Чернігів чи Металіст 1925 — Матвій волів би зустрітися з харків'янами:

"Нещодавно ми програли Металісту, тому потрібно брати реванш, — підсумував нападник.