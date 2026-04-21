Україна

Головний тренер киян розібрав переможний матч, відзначив шалену підтримку трибун у Чернівцях, назвав переломний момент поєдинку та головну зірку зустрічі.

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк поділився враженнями після впевненої перемоги своєї команди над чернівецькою Буковиною з рахунком 3:0 у півфіналі Кубка України.

Наставник віддав належне супернику, подякував місту за прийом та відзначив ключових гравців матчу. Насамперед Костюк привітав команду Сергія Шищенка з підвищенням у класі:

"Сьогодні було справжнє свято футболу — справжній кубковий матч. Були і емоції, і вболівальники. Коли трибуни постійно скандують "Буковина!", це впливає так, що я навіть не можу докричатися до своїх підопічних. Але загалом така атмосфера лише додає футболістам сил діставати з себе всі морально-вольові якості", — заявив фахівець.

Аналізуючи хід гри, тренер зізнався, що найважчим відрізком для Динамо став початок другого тайму. Кияни спробували виходити з-під високого пресингу суперника через дрібний пас та дриблінг, що призвело до просадки в грі та дозволило господарям створити небезпеку.

Проте вчасні заміни та зміна тактики допомогли киянам повернути контроль над грою. Переломним моментом поєдинку Костюк назвав третій забитий м'яч, після якого питання щодо переможця було остаточно знято. Наставник також високо оцінив внесок досвідчених гравців у створення результату:

"Сьогодні Буяльський, Волошин, Рядушко зробили різницю. Віталій віддав добру передачу, коли ми забивали другий м’яч, і першу атаку розігнали. За рахунок цього ми сьогодні і створювали моменти", — зауважив Ігор.

Окрему похвалу від тренера отримав голкіпер Руслан Нещерет. Завдяки його неймовірним подвійним сейвам у критичні моменти перед першим та другим голами киян, команда змогла втримати власні ворота на замку. Костюк без вагань погодився з журналістами, назвавши Нещерета головним MVP цього півфіналу.

Наостанок керманич Динамо відкинув будь-які забобони щодо фартової ігрової форми, підкресливши пріоритети своєї команди: "Ми на це не звертаємо уваги. Для нас кожна гра — це становлення. Ми приділяємо увагу змісту гри, а не формі — це найголовніше", — резюмував тренер.