Захисника чернівецької команди Андрія Буська забрала швидка.

Півфінальний матч Кубка України між чернівецькою Буковиною та київським Динамо затьмарився драматичним і суперечливим епізодом. На 24-й хвилині поєдинку захиснику господарів Андрію Буську раптово стало зле. Футболіст без будь-якого контакту із суперниками опустився на газон.

Незважаючи на те, що гравець потребував негайної медичної допомоги, арбітр зустрічі не зупинив гру. Саме в цей момент київське Динамо провело швидку атаку, яка завершилася результативним ударом Матвія Пономаренка.

Після взяття воріт на полі спалахнули емоції. Гравці та тренерський штаб Буковини, обурені тим, що арбітр проігнорував стан їхнього футболіста, почали активно апелювати до суддівської бригади. Трибуни також вибухнули криками "Ганьба!". Попри всі протести, арбітр зарахував гол киян.

Тим часом медична бригада оперативно надала першу допомогу Андрію Буську. Гравця, який залишався при тямі, але не міг самостійно пересуватися, винесли з поля на ношах та передали бригаді швидкої допомоги для подальшого обстеження. Замість нього на поле вийшов Морговський.