Україна

Захисник "тигрів" поділився своїми емоціями після виходу у фінал Кубка України.

Захисник Чернігова Анатолій Романченко прокоментував перемогу своєї команди у серії післяматчевих пенальті проти Металіста 1925 у 1/2 фіналу Кубка України.

"Спати, напевно, буде важко. Нам ще додому їхати години чотири, а можливо, і більше. Можливо, самі автобус понесемо, але після такої перемоги це природно.

Звісно, це фарт, граючи з командою Прем’єр-ліги. Вибачте, язик вже не говорить, всі сили віддав. Але також і робота всіх хлопців на полі. Ми віддали все: серце, душу і зробили майже неможливе та вийшли до фіналу. Виконали головну мрію нашого президента – зіграти з Динамо. Ось ми і до Динамо дістались.

Вірилось чи не вірилось – ми про це не думали. Ми знали, що потрібно просто грати, адже такої можливості може більше не бути зіграти в такому етапу Кубка України. Тому ми просто намагались зробити все можливе, щоб дійти до фіналу. І ми це зробили. Татаренко – тигр.

Насправді я не переживав за те, якщо я не заб’ю пенальті, адже ми і так вже зробили максимум, якого від нас ніхто не очікував. Давило більше на Металіст 1925. Вони не змогли з цим впоратись, а ми змогли.

У фіналі Чернігів буде феєричним, буде намагатись закохати в себе ще більше фанатської бази футболу України і буде намагатись здобути історичний для міста Чернігів Кубок України", — наводить слова Романченка УПЛ ТБ.

Нагадаємо, фінал Кубка України між Черніговом та київським Динамо відбудеться 20 травня у Львові.