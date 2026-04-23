Наставник "тигрів" поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер Чернігова Валерій Чорний прокоментував перемогу своєї команди у серії пенальті у матчі 1/2 фіналу Кубка України проти харківського Металіста 1925.

"Емоції неймовірні, не кожен день виходиш у фінал Кубка України. Попереду багато роботи, вже у неділю нас чекає матч чемпіонату з Ворсклою.

Як завжди, відштовхуватися від своєї гри. Ми планували грати на мʼячі, планували проводити позиційні атаки. Розуміли, що буде важливо контрпрессингувати суперника в тих частинах поля, де у них є певні проблеми. Ми знали, коли маємо перебудовуватися у середній блок. Тобто, ми більше відштовхувалися від своєї гри. Дуже добре розібрали Металіст 1925, команду, яка по праву претендує на потрапляння в єврокубки наступного сезону.

Видалення Шушка на початку матчу? Це неможливо було спланувати. І я вдячний хлопцям за їх неймовірну роботу, яку вони виконували протягом двох таймів та компенсованих хвилин. Вдалося перебудуватися, всі були єдиним механізмом. Вони билися як справжні десять спартанців! І виграли цю гру для нашого неймовірного міста, для нашого президента, для наших уболівальників.

Ми дуже активно разом з тренерським штабом підказували гравцям протягом усього матчу. Намагалися вносити корективи, наскільки це можливо. Але футболісти казали, що дуже мало чули мене, тому що на стадіоні була неймовірна атмосфера, і вони в більшості своїй підтримували один одного на полі. Сьогодні ще не бачив команду, в нас день відновлення. Але дуже скоро всі знову зберемося разом, я всіх ще раз привітаю і почнемо готуватися до матчу з Ворсклою.

Що сказав команді перед серією пенальті? Сказав, що ми вже молодці, що вже не можемо програти. Сказав, що хочу, щоб кожен віддав шматочок своєї душі для кожного, хто буде пробивати, та для нашого воротаря. А ще пригадав, що ще зранку мав відчуття, що ми виграємо, якщо буде серія пенальті. Змусив їх повірити у себе. Пишаюся кожним з них.

Ми вже знали, хто може виконати 11-метровий, плюс трішки поспілкувалися з хлопцями і прийняли такі рішення.

Який ФК Чернігів побачить вся Україна у фіналі в матчі з Динамо? Мабуть, це буде команда, за яку не буде нікому соромно. Ми хочемо зробити все, щоб нас поважали. І ще раз закохати в наш маленький, але гордий ФК Чернігів всю українську спільноту, а може й не тільки українську", — наводить слова Чорного прес-служба клубу.

