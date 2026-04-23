Голкіпер Чернігова прокоментував вихід до фіналу Кубка України.

Чернігів напередодні обіграв у серії пенальті півфіналу Кубка України харківський Металіст 1925.

Металіст 1925 — Чернігів 0:0 (5:6 — пен.) Огляд півфіналу Кубка України

Після завершення гри воротар та капітан "жовто-чорних" Максим Татаренко прокоментував виступ власної команди.

"Якщо чесно, то зараз порожньо на душі. Немає ні сил, нічого. Хочеться у душ, поїхати додому у ліжко та просто спати.

На початку матчу я був у шоці — ледь не перша хвилина матчу й одразу червона для нас.

Як готувались до серії пенальті? Ні, на пляшках із водою нічого не писали. Нерви були до гри, легкий мандраж. Виходимо на кожну гру, як на останню. Неважливо — Кубок це чи чемпіонат", — заявив український виконавець.

У вирішальній грі Чернігів зіграє проти київського Динамо.