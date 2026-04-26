Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував перемогу над Кривбасом (6:5) у матчі чемпіонату України, поділившись враженнями від гри та власного гола.

"Емоції, звичайно, позитивні, але водночас залишився певний неприємний осад. У першому таймі ми дуже добре почали, але не реалізували свої моменти. Потім суперник покарав нас і це трохи вибило з колії. Ми були шоковані тим, як усе складалося".

Михавко також відзначив гру Мендоси, який оформив кілька голів:

"Їхній гравець фактично сам вирішив результат першого тайму. Якщо не помиляюся, це був Мендоза — він кілька разів зміщувався в центр і майже однаковими ударами забивав голи".

За словами захисника, після перерви команда вийшла з чіткою метою змінити хід гри:

"Після перерви ми вийшли з думкою зробити камбек і перемогти. Чесно кажучи, після свого гола я відчув, що ми точно не програємо цей матч. А коли стало 5:5, я сказав супернику, що ми сьогодні переможемо, бо просто це відчував".

Окремо він розповів про установку тренера в перерві:

"Він намагався переконати нас, що ми здатні зробити камбек, і це додало впевненості".

Коментуючи свій забитий м’яч, Михавко звернув увагу на погодні умови:

"Був дуже сильний вітер, і я зрозумів, як поводитиметься м’яч у повітрі. Спробував упіймати його на підйомі й добре влучив — усе вдалося", — підсумував гравець Динамо.

