Вінгер киян пропустить принципове протистояння через дискваліфікацію.

Київське Динамо не зможе розраховувати на Назара Волошина у центральному матчі 26-го туру УПЛ проти Шахтаря. Один із лідерів команди пропустить гру через перебір жовтих карток.

Останнє попередження вінгер отримав у результативному поєдинку проти Кривбаса, який завершився перемогою киян з рахунком 6:5. Саме ця картка стала вирішальною та призвела до автоматичної дискваліфікації.

У поточному сезоні Волошин є важливою фігурою в атаці Динамо: на його рахунку 38 матчів, 8 голів і 13 результативних передач у всіх турнірах.

Матч між Динамо та Шахтарем відбудеться 3 травня і розпочнеться о 18:00 за київським часом.