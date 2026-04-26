Вінгер киян пропустить принципове протистояння через дискваліфікацію.
Назар Волошин, ФК Динамо Київ
26 квітня 2026, 19:16
Київське Динамо не зможе розраховувати на Назара Волошина у центральному матчі 26-го туру УПЛ проти Шахтаря. Один із лідерів команди пропустить гру через перебір жовтих карток.
Останнє попередження вінгер отримав у результативному поєдинку проти Кривбаса, який завершився перемогою киян з рахунком 6:5. Саме ця картка стала вирішальною та призвела до автоматичної дискваліфікації.
У поточному сезоні Волошин є важливою фігурою в атаці Динамо: на його рахунку 38 матчів, 8 голів і 13 результативних передач у всіх турнірах.
Матч між Динамо та Шахтарем відбудеться 3 травня і розпочнеться о 18:00 за київським часом.