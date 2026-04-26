Захисник Динамо проходитиме реабілітацію та повернеться вже у новому сезоні.

Захисник Олександр Тимчик більше не допоможе Динамо в нинішньому сезоні. Фланговий захисник киян і збірної України нещодавно переніс операцію в Мюнхені та наразі повертається в Україну для проходження відновлення.

За інформацією УПЛ ТБ, реабілітація триватиме близько трьох місяців, тож футболіст зосередиться на підготовці до наступної кампанії.

У цьому сезоні 29-річний оборонець провів 21 матч у складі Динамо в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Його контракт із клубом розрахований до літа 2028 року.

