Захисник Динамо проходитиме реабілітацію та повернеться вже у новому сезоні.
Олександра Тимчик, фото ФК Динамо Київ
26 квітня 2026, 18:45
Захисник Олександр Тимчик більше не допоможе Динамо в нинішньому сезоні. Фланговий захисник киян і збірної України нещодавно переніс операцію в Мюнхені та наразі повертається в Україну для проходження відновлення.
За інформацією УПЛ ТБ, реабілітація триватиме близько трьох місяців, тож футболіст зосередиться на підготовці до наступної кампанії.
У цьому сезоні 29-річний оборонець провів 21 матч у складі Динамо в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Його контракт із клубом розрахований до літа 2028 року.
Нагадаємо, європейські гранди полюють на Пономаренка.