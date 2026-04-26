Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 26 квітня 2026 року.

Поєдинок 25-го туру чемпіонату України між Кривбасом і Динамо увійшов в історію як найрезультативніший за всю історію УПЛ. Команди подарували справжню гольову феєрію, яка завершилася перемогою киян із рахунком 6:5.

Після першого тайму ситуація для гостей виглядала критичною — Динамо поступалося 1:4. Однак у другій половині гри команда зуміла переломити хід зустрічі: спочатку скоротила відставання, а згодом вирвала перемогу, забивши вирішальні м’ячі наприкінці матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Динамо у рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кривбас — Динамо Київ 5:6

Голи: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 73 — Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, 87

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац (Дібанго, 71) — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лін (Джовані, 71), Мулик (Парако, 60), Мендоза.

Динамо Київ: Нещерет — Коробов (Караваєв, 46), Захарченко, Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Яцик (Буяльський, 61), Шапаренко — Волошин (Ярмоленко, 73), Піхальонок, Редушко — Пономаренко.

Попередження: Араухо — Захарченко, Волошин