Україна

24-річний голкіпер уклав із клубом із Ковалівки контракт на три сезони.

Колос офіційно оголосив про перехід воротаря київського Динамо Валентина Моргуна. Голкіпер став першим новачком команди в літнє міжсезоння.

24-річний футболіст є вихованцем академій харківського Металіста та Динамо. У сезоні-2016/17 Моргун був визнаний найкращим воротарем чемпіонату України U-16 у складі столичного клубу. Також він виступав за юнацькі та молодіжні команди біло-синіх і грав у Юнацькій лізі УЄФА.

На професійному рівні голкіпер дебютував за Динамо навесні 2025 року в матчі Кубка України проти Руху, а згодом зіграв і у півфіналі турніру проти Буковини.

Перший матч в УПЛ Моргун провів саме проти Колоса в останньому турі сезону-2024/25. Тоді воротар відіграв усі 90 хвилин, а зустріч завершилася внічию 1:1.

У кампанії-2025/26 Моргун провів два матчі в чемпіонаті України та один поєдинок у Кубку України.

Контракт голкіпера з Колосом набуде чинності 1 липня та буде розрахований на три роки.