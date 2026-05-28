Український голкіпер поділився своїми думками після переходу до чеського клубу.

Новоспечений воротар празької Славії Назар Домчак прокоментував свій перехід у чеський клуб із львівських Карпат.

"Славія запропонувала мені дуже чіткий і перспективний план мого розвитку, який сподобався і мені, і моїй родині. Щойно я дізнався про їхній інтерес, одразу зайшов в інтернет і переглянув відео з матчів. Ця атмосфера, ці вболівальники — це було неймовірно.

Я мав можливість подивитися на стадіон наживо, він справді прекрасний. Ну і звісно — Славія є найсильнішим клубом Чехії, цього року вони стали чемпіонами, тож вітаю всіх. У мене величезна мотивація важко працювати, давати результат і тішити вболівальників.

Сподіваюся, адаптація мине дуже швидко. Я працював над тим, щоб зробити крок уперед, і перехід з Карпат до Славії — це справді великий крок. Що стосується адаптації — гадаю, проблем не буде.

Тренерський штаб із першого дня був дуже приязним, спортивний директор сказав, що я можу телефонувати в будь-який час. Усі хочуть допомогти мені, щоб я якомога швидше відчув себе як удома. А я зроблю все для того, щоб це сталося якнайшвидше.

Антонін Кінський у молодому віці перейшов зі Славії до Тоттенгема. Піти його стопами? Повернуся до першої відповіді — Славія підготувала для мене конкретний і дуже мотивуючий план розвитку. Я робитиму все, щоб були задоволені вболівальники, команда і клуб, який у мене повірив. І якщо все йтиме як слід — вірю, що одного дня гратиму в топ-5 ліг.

Наскільки складним є життя зараз в Україні? Це дуже, дуже важко. Кілька днів тому ракети летіли над житловими будинками, атакували цивільних. Матчі регулярно переривалися через повітряні тривоги — через ракети та дрони. Мені неймовірно шкода всіх людей, які втрачають своїх близьких. Військова агресія, на жаль, досі триває. Це важко для всієї країни.

Сьогодні (26 травня -прим.) і завтра я буду у Празі. Потім я полечу назад до України, трохи відпочину та почну індивідуальну підготовку до чемпіонату Європи U-19. Я хочу якнайкраще представити свою країну на турнірі — а зараз я ще й представляю Славію", — наводить слова Домчака прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Домчак підписав контракт із Славією до літа 2031 року.