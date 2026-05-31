Хавбек збірної України оцінив перемогу над Польщею та роботу нового тренерського штабу.

Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько поділився враженнями після перемоги збірної України над Польщею (2:0) у товариському матчі.

Свою думку футболіст озвучив в етері MEGOGO, відзначивши зміни в грі команди під керівництвом нового тренерського штабу.

"Враження чудові: ми почали грати у футбол, контролювати м’яч. Тренер сказав, щоб ми не боялися помилятися і грали у той стиль, який хочемо бачити на полі. Деякі деталі дуже добре вдавалися, але дещо ще треба напрацювати", — сказав Очеретько.

Також хавбек прокоментував питання про стиль гри та вимоги нового тренера, порівнюючи їх із попереднім періодом.

"Та звичайні вимоги — це збірна. Ви трохи перекрутили мої слова про Реброва. Все вдавалося, просто зараз граємо впевненіше", — зазначив він.

Очеретько додав, що команда акцентує увагу на володінні м’ячем і швидкому поверненні контролю після втрат.

Перемогу збірній України у матчі з Польщею принесли голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка. Останній впритул наблизився до гольового рекорду Андрія Шевченка у складі національної команди.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 7 червня проти Данії. Початок — о 19:30 за київським часом.