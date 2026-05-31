Україна

Новий головний тренер національної збірної святкував успіх на полі географічних сусідів.

Ні що не вічне у світовому футболі, тож зрештою трирічний безплідний період роботи тренерського штабу Сергія Реброва на чолі національної збірної України мав колись завершитись. Фінальною краплею, яка переповнила чашу терпіння наших уболівальників, став факт непотрапляння "синьо-жовтих" на чемпіонат світу двадцятий рік поспіль, і після певної управлінської затримки ми дізнались ім’я нового головного тренера для першої команди країни.

Італієць Андреа Мальдера. Цей фахівець нам уже був знайомий, але не в якості головного тренера, бо такого досвіду в своїй професійній діяльності перший у історії легіонер на цій посаді ще не мав. І насправді часу в нього знайомитись із реаліями нашого футболу до першого контрольного матчу проти Польщі у Вроцлаві було не так уже й багато. А результат тим часом усе ж таки вимагали позитивний, бо, м’яко кажучи, останні ігри проти географічних сусідів для нас складались не найліпшим чином.

І коли ми переглянули перші пів години ігрового часу звітного матчу, то склалось неприємне враження, що погана тенденція для нас ризикує отримати продовження. Бо команда Яна Урбана в атаці намагалась діяти агресивно та знаходити вільні зони в нашому доволі експериментальному складі, і робила це не без успіхів, а тим часом у "синьо-жовтих" узагалі мало що виходило попереду.

Зрештою, догрались до моменту Пєтушевські на 20 хвилині, коли лише зусиллями Трубіна вдалось запобігти голу під час удару з лівого флангу штрафного від молодого поляка. Це був тривожний дзвоник, як і наступні дальні постріли Зелінські та Шиманські з обох флангів, які, на щастя, не знайшли цілі в площині наших воріт.

Але сигнал Україна все ж таки зрозуміла належним чином, і наприкінці першого тайму вже про жодні атаки Польщі не йшлось. Навпаки, українці зуміли активізувати пресинг на чужій половині, і в моменті на 34 хвилині все перевернулось на нашу користь. Циганков зумів відібрати м’яч ліворуч в атаці, після чого загострив передачею до зони перед штрафним на Яремчука, а той як тільки отримав пас, так одразу розвернувся з ударом під дальню стійку, до якого Булка дотягнутись не зумів.

Момент, на справді, виявився ключовим та доволі показовим у тому плані, що "біло-червоних" можна так само підтискати, як вони намагались робити по відношенню до нашої команди. І дуже доречним у цьому плані був другий гол на останніх хвилинах перед перервою, коли Циганков прострілом із лівого флангу знайшов Ярмоленка перед порожніми воротами на дальній стійці.

Урбану після цього нічого не залишалось, окрім як шукати порятунку в ротації, або ж уже просто давати грати всі підряд, і, можливо, хтось із поляків знайшов би момент у нашому штрафному. І цим кимось у підсумку виявився Свідерські, але божевільним подарунком Миколенка скористатись не зумів, бо Трубін виконав просто фантастичний сейв майже з порожніх воріт суто на власній реакції.

А так, щоб після цього щось було в господарів стадіону у Вроцлаві біля наших воріт, то вже й не скажеш. Команда Мальдери навпаки знову активізувалась наприкінці тайму, і за рахунок свіжих гравців намагалась ловити суперників, але також уже без особливого успіху. Зрештою, рахунок після перерви ніхто так і не змінив, тож дебют у нашого тренера вийшов удалим, та й певні позитивні тенденції почали проглядатись. Подивимось, як воно буде далі.

У наступному товариському матчі національна збірна Польщі прийматиме Нігерію, тоді як Україна поїде в гості до Данії.



Польща — Україна 0:2

Голи: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Польща: Булка — Ківьор (Потульські, 74), Кендзьора, Вишневські (Вуйчік, 46) — Пирка (Войтушек, 59), Зелінські (Капустка, 46), Пйотровські (Сліш, 87), Залевські (Рузга, 59) — Шиманські (Свідерські, 46), Левандовські (Жуковські, 46), Пєтушевські (Камінські, 46).

Трубін — Романчук (Бондар, 46), Сарапій, Матвієнко, Миколенко — Очеретько, Назарина (Бондаренко, 82) — Ярмоленко (Шапаренко, 56), Циганков (Синчук, 75), Судаков (Назаренко, 56) — Яремчук (Пономаренко, 56).Попередження: Назарина, Миколенко