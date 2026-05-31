Аргентинський нападник повідомив Арсенал та ПСЖ, що його єдиний пріоритет — переїзд на Камп Ноу.

За інформацією іспанського видання Mundo Deportivo, зірковий гравець мадридського Атлетіко Хуліан Альварес визначився зі своїм клубним майбутнім на це літо. Аргентинець остаточно відхилив інтерес з боку європейських грандів заради мрії грати за Барселону.

Як зазначає джерело, Альварес через своїх представників передав чітке повідомлення керівництву лондонського Арсеналу та французького ПСЖ: його пріоритетом є виключно каталонський клуб. Наразі агенти футболіста повністю зосереджені на забезпеченні трансферу на Камп Ноу.

Бажання Альвареса змінити клубну прописку наштовхнулося на категоричний спротив його нинішнього клубу. Керівництво Атлетіко (Мадрид) не має жодного наміру відпускати свого гравця до стану прямого конкурента в боротьбі за чемпіонство Ла Ліги.

Напруга між іспанськими клубами стрімко зростає. Мадридці вирішили не обмежуватися кулуарними відмовами і перейшли у медійний наступ. Атлетіко у соціальних мережах відверто висміяли прагнення та спроби синьо-гранатових підписати Альвареса.

У сезоні-2025/2026 Хуліан Альварес провів 49 матчів за Атлетіко у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 9 результативних передач. Аргентинець виступає за мадридський клуб із літа 2024 року, а його чинний контракт розрахований до кінця червня 2030 року.