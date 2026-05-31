18-річний вінгер Барселони розповів про страх пропустити головний турнір року.

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль працює над відновленням після травми, намагаючись встигнути до старту чемпіонату світу.

Футболіст зізнався, що ушкодження викликало серйозне занепокоєння через близькість турніру.

"Я пам’ятаю, як отримав травму. Молився, щоб це було несерйозно — судома чи щось подібне. Але я зрозумів, що це підколінне сухожилля, і це не дрібниця. Боявся, що пропущу чемпіонат світу", — сказав Ямаль.

18-річний вінгер провів потужний сезон: 24 голи та 18 асистів у 45 матчах за Барселону та збірну.

У таборі Іспанії є й інші кадрові втрати — травмовані також Ніко Вільямс і Мікель Меріно, що ускладнює підготовку команди до турніру.