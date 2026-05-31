Стали відомі стартові склади команд для товариського поєдинку, у якому зіграють Польща та Україна.
31 травня 2026, 17:17
Національні збірні Польщі та України зіграють товариський матч у Вроцлаві.
Андреа Мальдера в дебютному для себе стартовому складі використав Олександра Романчука праворуч у захисті, тоді як Сарапій гратиме в центрі оборони, Назарина та Очеретько утворять опорну зону, а Судаков та Ярмоленко розташуються на флангах атаки.
Польща: Булка — Ківьор, Кендзьора, Вишневські — Пирка, Зелінські, Пьотровські, Залевські — Шиманські, Левандовські, Петушевські.
Запасні: Грабара, Кохальські, Войтушек, Беднарек, Сліш, Камінські, Капустка, Свідерські, Жуковські, Розка, Козловські, Чубак, Потульські, Вуйцик.
Україна: Трубін — Романчук, Сарапій, Матвієнко, Миколенко — Очеретько, Назарина — Ярмоленко, Циганков, Судаков — Яремчук.
Запасні: Єрмаков, Михавко, Бондар, Бражко, Шапаренко, Довбик, Ігнатенко, Назаренко, Пономаренко, Матвієнко, Нещерет, Бондаренко, Синчук.
Гра Польща — Україна почнеться о 18:30 за київським часом.
на Football.ua.