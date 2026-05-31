Стамбульці готові відпустити свою зірку, але вимагають за трансфер щонайменше 35 мільйонів євро.

За інформацією турецького видання Sabah, бразильська зірка стамбульського Галатасарая Габріель Сара готується до зміни клубної прописки. Яскрава гра 26-річного півзахисника привернула серйозну увагу команд англійської Прем'єр-ліги, і сам гравець уже визначився зі своїм майбутнім.

Головним претендентом на бразильця є бірмінгемська Астон Вілла. Англійський клуб, який щойно виграв Лігу Європи та готується до виступів у Лізі чемпіонів наступного сезону, вже тривалий час стежить за прогресом Сари.

Наразі керівництво «левів» активно готується до початку офіційних переговорів з турецьким грандом щодо цього трансферу. Сам Габріель Сара ще під час свого переходу до Галатасарая відверто заявляв, що його головні кар'єрні цілі — це виступи в англійській Прем'єр-лізі та виклик до національної збірної Бразилії. Саме тому півзахисник вкрай позитивно відреагував на предметний інтерес з боку Астон Вілли.

Тепер гравець чекає, поки клуби домовляться між собою. Проте Галатасарай не збирається відпускати одного зі своїх ключових виконавців за безцінь. Керівництво стамбульців встановило готова відпустити гравця за 35 мільйонів євро.

Минулого сезону Сара був важливим механізмом у грі команди — він відіграв 42 матчі у всіх турнірах, відзначившись 6 забитими м'ячами, 5 результативними передачами та допоміг Галатасараю стати чемпіоном Туреччини.