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Коуч Лівого Берега поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер Лівого Берега Олександр Рябоконь прокоментував нічийний результат у першому матчі плейоф за місце в УПЛ проти Олександрії (1:1).

"Це були два різних тайми. У першій половині зустрічі багато чого у нашої команди не виходило, але після перерви змогли досягнути суттєвого прогресу у грі. Вважаю, що після перерви ми домінували, але, на жаль, вирвати перемогу не змогли. Можливо, на таку гру у першому таймі вплинуло хвилювання.

Також варто відзначити гравців, які відразу після перерви вийшли на заміну. Назар Волошин та Назарій Воробчак дуже вдало увійшли у гру. Багато уваги приділяли стандартним положенням і могли навіть виривати перемогу після розіграшу штрафного. Зараз треба відновитися і дуже якісно підготуватися до вирішального матчу", — наводить слова Рябоконя прес-служба клубу.

На Football.uа доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Лівий Берег.