Україна

Сторони уклали контракт до літа 2029 року.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту з воротарем львівських Карпат Олександром Кемкіним.

Криворізький клуб скористався опцією викупу контракту 23-річного українця, підписавши з голкіпером контракт на три роки.

Минулого сезону Кемкін провів 26 матчів, з яких шість на нуль при 38 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Кривбас викупив Бара Ліна у Маккабі Тель-Авів.