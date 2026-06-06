Сторони уклали контракт до літа 2029 року.
Олександр Кемкін, ФК Кривбас
06 червня 2026, 14:21
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту з воротарем львівських Карпат Олександром Кемкіним.
Криворізький клуб скористався опцією викупу контракту 23-річного українця, підписавши з голкіпером контракт на три роки.
Минулого сезону Кемкін провів 26 матчів, з яких шість на нуль при 38 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Кривбас викупив Бара Ліна у Маккабі Тель-Авів.