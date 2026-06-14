Україна

Колишній форвард збірної України завершив роботу в київському клубі.

Оболонь офіційно повідомила про припинення співпраці з Олександром Ковпаком, який входив до тренерського штабу команди та працював асистентом головного тренера Олександра Антоненка.

У клубі подякували фахівцю за професіоналізм, відданість справі та внесок у розвиток команди під час його роботи.

У заяві пресслужби Оболоні зазначається:

"Футбольний клуб Оболонь щиро дякує Олександру Ковпаку за спільну роботу, відповідальне ставлення та внесок у життя клубу.

Бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі, нових досягнень, яскравих перемог і реалізації всіх професійних задумів!"

Минулого сезону Оболонь посіла 12 рядок турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 31 турнірний пункт після 30 зіграних матчів.