Колишній форвард збірної України завершив роботу в київському клубі.
Ковпак, Оболонь
14 червня 2026, 13:50
Оболонь офіційно повідомила про припинення співпраці з Олександром Ковпаком, який входив до тренерського штабу команди та працював асистентом головного тренера Олександра Антоненка.
У клубі подякували фахівцю за професіоналізм, відданість справі та внесок у розвиток команди під час його роботи.
У заяві пресслужби Оболоні зазначається:
"Футбольний клуб Оболонь щиро дякує Олександру Ковпаку за спільну роботу, відповідальне ставлення та внесок у життя клубу.
Бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі, нових досягнень, яскравих перемог і реалізації всіх професійних задумів!"
Минулого сезону Оболонь посіла 12 рядок турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 31 турнірний пункт після 30 зіграних матчів.