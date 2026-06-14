Команди вже розпочали планування своїх підготовок перед стартом нового сезону.
ФК Карпати
14 червня 2026, 16:44
Львівські Карпати та рівненський Верес поділилися своїми планами на літню передсезонну підготовку перед стартом нового сезону в УПЛ.
22 червня львів'яни вийдуть із відпустки та розпочнуть підготовку до нового сезону. До 4 липня Карпати працюватимуть на клубній базі, після чого вирушать до Словенії — до 19 липня. Після повернення в Україну підопічні Франсіско Фернандеса проведуть ще два контрольні матчі.
Календар контрольних матчів Карпат:
02.07. Карпати – Фенікс-Маріуполь.
03.07. Карпати – Нива Тернопіль.
09.07. Карпати – ЧФР Клуж (Румунія).
11.07. Карпати – Браво (Словенія).
17.07. Карпати – суперника буде визначено пізніше.
18.07. Карпати – суперника буде визначено пізніше.
25.07. Карпати – два поєдинки проти Вереса.
Верес повернеться до роботи 18 червня. Після проходження медичного огляду команда Олега Шандрука готуватиметься до нового сезону на своїй клубній базі.
Календар контрольних матчів Вереса:
27 червня: Верес — Фенікс-Маріуполь.
1 липня: Верес — Буковина.
4 липня: Верес — ЮКСА.
10 липня: Верес — Колос.
18 липня: Верес — Полісся-2.
25 липня: Верес — Карпати.
За підсумками сезону Карпати посіли дев'яте місце в УПЛ, а Верес фінішував на 11 місці.
Раніше свій календар товариських матчів презентувало київське Динамо.