Україна

Команди вже розпочали планування своїх підготовок перед стартом нового сезону.

Львівські Карпати та рівненський Верес поділилися своїми планами на літню передсезонну підготовку перед стартом нового сезону в УПЛ.

22 червня львів'яни вийдуть із відпустки та розпочнуть підготовку до нового сезону. До 4 липня Карпати працюватимуть на клубній базі, після чого вирушать до Словенії — до 19 липня. Після повернення в Україну підопічні Франсіско Фернандеса проведуть ще два контрольні матчі.

Календар контрольних матчів Карпат:

02.07. Карпати – Фенікс-Маріуполь.

03.07. Карпати – Нива Тернопіль.

09.07. Карпати – ЧФР Клуж (Румунія).

11.07. Карпати – Браво (Словенія).

17.07. Карпати – суперника буде визначено пізніше.

18.07. Карпати – суперника буде визначено пізніше.

25.07. Карпати – два поєдинки проти Вереса.

Верес повернеться до роботи 18 червня. Після проходження медичного огляду команда Олега Шандрука готуватиметься до нового сезону на своїй клубній базі.

Календар контрольних матчів Вереса:

27 червня: Верес — Фенікс-Маріуполь.

1 липня: Верес — Буковина.

4 липня: Верес — ЮКСА.

10 липня: Верес — Колос.

18 липня: Верес — Полісся-2.

25 липня: Верес — Карпати.

За підсумками сезону Карпати посіли дев'яте місце в УПЛ, а Верес фінішував на 11 місці.

Раніше свій календар товариських матчів презентувало київське Динамо.