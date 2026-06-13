Україна

У футболіста закінчився термін орендної угоди з "левами".

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про відхід півзахисника Валентина Рубчинського.

У 24-річного українця закінчилася орендна угода, тому він повертається до розташування київського Динамо.

Рубчинський виступав за Карпати з березня цього року – на його рахунку вісім матчів та одна гольова передача. У першій частині сезон він відіграв п'ять матчів за "біло-синіх".

Раніше повідомлялося, що Карпати продовжили контракт з Чачуа.