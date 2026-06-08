Україна

Рівненський Верес на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Дениса Ндукве, який повертається до Ворскли.

Минулого сезону 26-річний українець провів 21 матч, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу. Він став найкращим бомбардиром команди в УПЛ.

За даними Transfermarkt, контракт Дениса з полтавською командою розрахований до літа 2027 року, проте раніше була інформація, що Ворскла не отримала атестат від ПФЛ на сезон-2026/27.

За підсумками сезону Верес посів 11 місце в УПЛ.