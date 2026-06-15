Україна

Клуб змінив назву, кольори та готується до літніх зборів в Австрії перед новим сезоном.

Харківський Металіст 1925 офіційно оголосив про зміну назви. Відтепер клуб виступатиме під назвою ФК Харків.

Разом із ребрендингом команда представила нову емблему та оновлену клубну айдентику. Логотип виконаний на темно-каштановому фоні з жовтими елементами, а про перейменування клуб повідомив за допомогою спеціального відеоролика, який був опублікований у соціальних мережах.

Незабаром команда розпочне підготовку до нового сезону. З відпустки футболісти вийдуть 20 червня, а вже наступного дня пройдуть медичне обстеження. Після цього на гравців чекатиме короткий збір у Щасливому.

Основний етап підготовки ФК Харків проведе в Австрії. Закордонний тренувальний збір триватиме з 28 червня по 10 липня. У його рамках команда планує провести сім контрольних матчів, інформація про які буде оприлюднена пізніше.

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Металіст 1925 посів п’яте місце в чемпіонаті України. Крім того, команда Младена Бартуловича дійшла до півфіналу Кубка України, де поступилася Чернігову.