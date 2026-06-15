Клуб змінив назву, кольори та готується до літніх зборів в Австрії перед новим сезоном.
Лого ФК Харків, клубна пресслужба
15 червня 2026, 14:35
Харківський Металіст 1925 офіційно оголосив про зміну назви. Відтепер клуб виступатиме під назвою ФК Харків.
Разом із ребрендингом команда представила нову емблему та оновлену клубну айдентику. Логотип виконаний на темно-каштановому фоні з жовтими елементами, а про перейменування клуб повідомив за допомогою спеціального відеоролика, який був опублікований у соціальних мережах.
Незабаром команда розпочне підготовку до нового сезону. З відпустки футболісти вийдуть 20 червня, а вже наступного дня пройдуть медичне обстеження. Після цього на гравців чекатиме короткий збір у Щасливому.
Основний етап підготовки ФК Харків проведе в Австрії. Закордонний тренувальний збір триватиме з 28 червня по 10 липня. У його рамках команда планує провести сім контрольних матчів, інформація про які буде оприлюднена пізніше.
Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Металіст 1925 посів п’яте місце в чемпіонаті України. Крім того, команда Младена Бартуловича дійшла до півфіналу Кубка України, де поступилася Чернігову.