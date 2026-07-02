Україна

Коуч криворізької команди поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти Чорноморця (1:2).

"Я вважаю, що перший і другий спаринги — вони були для того, щоб набрати форму, отримати ігрові хвилини. Ми чекаємо на підсилення команди новими футболістами, тому для декого з хлопців це великий обсяг роботи, додаткової роботи. Адже ми планували, що кожен гратиме по 45 хвилин. Але наразі ми залучаємо багато футболістів команди U-19. Тож поки це не той рівень, до якого ми прагнемо. А це означає, що деяким виконавцям доводиться виконувати додаткову роботу.

Перший етап підготовки в Україні? Зважаючи на такі обставини, як спекотна погода та необхідність їхати на цей товариський матч до Одеси — виконано великий обсяг роботи. Мені здається, ми досягли певного рівня фізичної готовності, який я і хотів бачити. Висока температура повітря не надто допомагала сьогодні під час гри, але я очікую, що на другому етапі, у Нідерландах, де погода буде не такою спекотною — вони відчують користь від тієї важкої праці, яку виконали протягом перших двох тижнів.

В Нідерландах хочемо грати матчі. Ми зустрінемося з кількома європейськими командами, тож зіграти з ними для нас дуже цікаво. Це по-перше. А по-друге, ми сподіваємося, що до нас у тренувальному таборі приєднаються новачки. Це буде період, коли ми зробимо великий крок уперед як у грі, так і в підвищенні якості нашого складу", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Кривбас.