Україна

Офіційно: Лєднєв покинув Полісся

28-річний півзахисник став вільним агентом після завершення контракту з житомирським клубом.

Богдан Лєднєв, ФК Полісся

Футбольний клуб Полісся офіційно повідомив про завершення співпраці з Богданом Лєднєвим. Контракт 28-річного півзахисника завершився, тож сторони припинили співпрацю.



Лєднєв приєднався до житомирського клубу вільним агентом після закінчення контракту з Дніпром-1 та за час виступів став важливою частиною команди. Хавбек запам’ятався якісною грою в центрі поля, креативними діями в атаці та вмінням створювати моменти для партнерів.



У складі Полісся футболіст провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився двома забитими м’ячами та трьома результативними передачами.



У клубі подякували Богдану за професіоналізм, самовідданість і внесок у розвиток команди, а також побажали йому успіхів у подальшій кар’єрі та нових спортивних досягнень.