До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 4 липня, розпочавшись о 11:00.
фото ФК Епіцентр
04 липня 2026, 10:09
Сьогодні, 4 липня, кам’янець-подільський Епіцентр проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Сергія Нагорняка буде чернівецька Буковина. Матч розпочнеться о 11:00.
Онлайн трансляція матчу Епіцентр — Буковина:
За підсумками минулого сезону УПЛ Епіцентр посів десяту сходинку, тоді як Буковина виграла Першу лігу.