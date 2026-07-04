Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 4 липня, розпочавшись о 11:00.

Сьогодні, 4 липня, кам’янець-подільський Епіцентр проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Сергія Нагорняка буде чернівецька Буковина. Матч розпочнеться о 11:00.

Онлайн трансляція матчу Епіцентр — Буковина:

За підсумками минулого сезону УПЛ Епіцентр посів десяту сходинку, тоді як Буковина виграла Першу лігу.