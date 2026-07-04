Гравець приєднався до клубу вільним агентом.
Віталій Горін, фото ФК Фенікс-Маріуполь
04 липня 2026, 10:48
Кам’янець-подільський Епіцентр у рамках трансферної кампанії перед сезоном-2026/27 оголосив про підписання центрального захисника Віталія Горіна.
19-річний виконавець починав робити кроки в професійному футболі в лавах академії львівського руху, після чого на початку минулого сезону вільним агентом перейшов до Фенікса-Маріуполь.
За рік Горін провів 15 матчів у Першій лізі та два — у Кубку України.
Всього в активі молодого центрального захисника 32 матчі на професійному рівні та один гол.
До лав команди Сергія Нагорняка Віталій долучився також у якості вільного агента.