Україна

Гравець приєднався до клубу вільним агентом.

Кам’янець-подільський Епіцентр у рамках трансферної кампанії перед сезоном-2026/27 оголосив про підписання центрального захисника Віталія Горіна.

19-річний виконавець починав робити кроки в професійному футболі в лавах академії львівського руху, після чого на початку минулого сезону вільним агентом перейшов до Фенікса-Маріуполь.

За рік Горін провів 15 матчів у Першій лізі та два — у Кубку України.

Всього в активі молодого центрального захисника 32 матчі на професійному рівні та один гол.

До лав команди Сергія Нагорняка Віталій долучився також у якості вільного агента.