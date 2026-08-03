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Європейський футбольний союз вимагає зберегти документи щодо проєкту FIFA Forward Enterprise та продовжує наполягати на зміні керівництва ФІФА.

УЄФА може вдатися до юридичних дій проти ФІФА через рішення та дії президента організації Джанні Інфантіно. Про це повідомляє BBC Sport.

Після того як ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав залучення приватних інвесторів до комерційних активів організації, включно з чемпіонатом світу, УЄФА позитивно оцінив саме скасування ініціативи. Водночас європейська футбольна спілка висунула нові вимоги щодо реформування управління ФІФА.

Однією з головних умов залишається відставка Джанні Інфантіно. Якщо цього не станеться, УЄФА готовий ініціювати процедуру вотуму недовіри президенту міжнародної федерації.

Крім того, УЄФА вимагає забезпечити збереження всієї документації, яка стосується проєкту FIFA Forward Enterprise. Йдеться про електронне листування, повідомлення в месенджерах, SMS, службові записки, протоколи зустрічей та інші матеріали, пов'язані з підготовкою інвестиційної ініціативи.

За даними BBC Sport, Інфантіно раніше звернувся до всіх 211 національних асоціацій-членів ФІФА із пропозицією підтримати проєкт, пообіцявши кожній федерації фінансування у розмірі 40 мільйонів доларів у разі схвалення ініціативи до 19 вересня.

Нагадаємо, Інфантіно вже заявив про намір балотуватися на новий президентський термін у 2027 році. Після згортання проєкту першою асоціацією, яка відкликала свою підтримку його кандидатури, став Футбольний союз Вельсу.

Згідно зі статутом ФІФА, для скликання позачергового конгресу та винесення питання про вотум недовіри необхідна підтримка щонайменше 20% членів організації. Оскільки до складу УЄФА входять 55 національних асоціацій, європейська конфедерація має достатню кількість голосів, щоб ініціювати таку процедуру.