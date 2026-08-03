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Аргентинський фахівець залишиться на чолі американської національної команди ще на чотири роки.

Федерація футболу США офіційно оголосила про продовження контракту з головним тренером чоловічої національної збірної Маурісіо Почеттіно.

Нова угода розрахована до 2030 року. Таким чином, 54-річний аргентинський спеціаліст продовжить роботу над розвитком команди після завершення домашнього чемпіонату світу-2026.

Почеттіно очолив збірну США у вересні 2024 року. За цей час команда під його керівництвом провела 31 матч, у яких здобула 18 перемог, один раз зіграла внічию та зазнала 12 поразок. На чемпіонаті світу-2026 американці дійшли до 1/8 фіналу, де поступилися збірній Бельгії.

Новий контракт передбачає розширення обов'язків тренерського штабу. Почеттіно та його асистенти братимуть участь не лише в роботі з головною командою, а й допомагатимуть у розвитку всієї футбольної системи країни, зокрема юнацьких збірних, тренерської освіти, взаємодії з професійними лігами та інших технічних напрямків.

Наступними великими турнірами для збірної США під керівництвом Почеттіно стануть Золотий кубок КОНКАКАФ та Ліга націй КОНКАКАФ, після чого команда розпочне підготовку до відбору на чемпіонат світу 2030 року.